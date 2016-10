Bürgermeister warnt vor Boxklub „Osmanen Germania“

mbo Enschede. Sie posieren mit Muskelpaketen und Pitbulls. In einem Video auf der Facebook-Seite des „Osmanen Germania Boxclub“ schwingen Janitscharen Säbel zu krudem Gangsta-Rap. Der Trupp, der sich im Netz wie ein Haufen maskierter Bodybuilder aufführt, soll Deutschlands am schnellsten wachsende Konkurrenz zu den Rockern der Hells Angels sein. Der Osmanen-Club soll sich nun auch in Twente breitmachen wollen, ebenso wie die den Rockerklub „Satudarah“ unterstützende Vereinigung „Saudarah“. Das bestätigte die Polizei Twente gegenüber der Zeitung „Twentsche Courant/Tubantia“.

Die rockerähnliche Gruppierung „Osmanen Germania Boxclub“ ist nach Erkenntnissen des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen 2015 in Hessen gegründet worden. Bei einem „World Meeting“ im Oktober 2015 in Duisburg trat die Gruppe erstmals in Nordrhein-Westfalen auf. Chapter des Klubs seien derzeit in mehreren Städten in NRW bekannt, darunter Aachen, Bielefeld, Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Köln und Münster. Treffpunkte der Mitglieder seien häufig Kneipen und Sisha-Bars. Bei Treffen habe die Polizei fast 100 Mitglieder identifiziert – die meisten seien wegen Rohheits- und Betäubungsmitteldelikten polizeibekannt. Viele Mitglieder hätten einen Migrationshintergrund.

Ein Osmanen-Sprecher beteuerte in der „Tubantia“, der Verein sein lediglich ein Boxklub, der auf die schiefe Bahn geratenen Jugendlichen helfe, indem er ihnen Boxtrainings anbiete. Der Club komme mit den besten Absichten nach Twente. Verstrickungen in kriminelle Machenschaften wies er weit von sich.

Doch Enschedes Bürgermeister Onno van Veldhuizen weiß, dass der Club keinen guten Ruf in Deutschland genießt. „Sie sind nach eigener Aussage ein Boxklub, wiesen aber starke Ähnlichkeit mit einem Motorradklub auf. Sie tragen Kutten, die Organisation ist vergleichbar mit der eines Rockerklubs und sie wirken bedrohlich. Viele Mitglieder sind Bekannte der Justiz.“

Van Veldhuizen sprach auch im Namen seiner Bürgermeister-Kollegen aus der Twente eine deutliche Warnung aus: „Sie suchen eine dauerhafte Unterkunft. Aber lasst sie nicht rein!“ Ihm zufolge drängen sich die Mitglieder Gaststätten, Musik- und Sportvereinen auf. Die Bürgermeister boten Hilfe an, wenn Klubmitglieder Räume anmieten wollen. Wer nicht wisse, wie man sich dagegen wehren könne, solle sich bei der Stadt melden.