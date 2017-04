Drei Bullen sind am Dienstagabend in einen Gülleschacht gefallen. Der Landwirt sprang hinterher, um seinen Tieren zu helfen.

Bullen fallen in Emsbüren in Gülleschacht

dpa Emsbüren. Drei Bullen hat die Feuerwehr im Landkreis Emsland am Dienstagabend aus einem Gülleschacht gerettet. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch zerbrachen in einem Stall in Emsbüren aus zunächst ungeklärter Ursache die Holzbretter, auf denen die Tiere standen. Die drei Bullen stürzten in den Schacht. Wenig später stieg der Besitzer hinunter, um den Tieren zu helfen. Er legte Gurte um die Bullen, sodass die Feuerwehr die Tiere mit einem Trecker herausziehen konnten. Der Besitzer und die drei Bullen seien wohlauf, hieß es bei der Polizei.