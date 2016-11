Bund will Höhlen doch nicht verfüllen

Der Bund will die Gertrudenberger Höhlen jetzt doch nicht zuschütten. In Osnabrück löst dies Erleichterung und zugleich Empörung aus.

Osnabrück. Weil das unterirdische Labyrinth im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzbunker gedient hat, ist der Bund noch immer verantwortlich für Sicherheit und Instandhaltung. Zugleich bemüht sich der Verein Gertrudenberger Höhlen um ein Zutrittsrecht, doch das wird ihm seit Jahren verweigert., Der Plan, die geheimnisvolle Welt der Stollen für Besucher zu öffnen, liegt auf Eis.

Die mehr als 700 Jahre alten Höhlen im Osnabrücker Gertrudenberg stehen als Baudenkmal unter Schutz, zugleich läuft ein Verfahren, sie als Naturdenkmal zu sichern. Von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) wurde der frühere Luftschutzkeller jedoch als Sicherheitsrisiko angesehen. Ein bergtechnischer Sachverständiger aus der Oberfinanzdirektion Münster hatte nach einem Ortstermin im Dezember 2012 bekundet, das mittelalterliche Gangsystem sein einsturzgefährdet. Ohne diese Aussagen zu prüfen, kündigte die Bima daraufhin an, die unterirdischen Hohlräume mit einer Zementschlämme zu verfüllen.

Relikt aus dem späten Mittelalter

Damit hätte sich die Bundesbehörde in Erfurt ihrer Unterhaltungspflicht dauerhaft entledigt, aber zugleich ein bedeutendes Kulturdenkmal dauerhaft zerstört. Bei den Höhlen handelt es sich um einen spätmittelalterlichen Steinbruch unter Tage.

Gegen die Pläne der Bima lief der Verein Gertrudenberger Höhlen Sturm; auch die Stadt und diverse Politiker erhoben Einwände. Aber die Bima hielt an ihrem Vorhaben fest und weigerte sich, die umstrittene Stellungnahme zu veröffentlichen. Zugleich lehnte sie es ab, gemeinsam mit der Stadt ein weiteres Gutachten in Auftrag zu geben, um das Risiko eines Tagesbruchs seriös auszuloten.

Gutachten der Stadt zur Einsturzgefahr

Am Ende ließ die Stadt Osnabrück auf eigene Kosten für 60.000 Euro die Standfestigkeit der Höhlen untersuchen. Ein Gutachten des auf bergtechnische Expertisen spezialisierten Ingenieurbüros Taberg aus Lünen kam zu dem überraschend klaren Ergebnis, dass keinerlei Einsturzgefahr bestehe. Pfeiler und Deckschichten seien absolut tragfähig, in einigen Teilen des Gangsystems könne sich aber gelegentlich ein Stein von der Decke lösen, was bei Führungen unter Tage nicht unproblematisch sei.

Dieses von der Stadt initiierte Gutachten nimmt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben jetzt zum Anlass, sich aus der Verantwortung zu verabschieden. Bima-Sprecher Thorsten Grützner sagte, seine Behörde habe in der Vergangenheit angenommen, dass durch die „Ein- und Umbauten für Luftschutzzwecke“ während der NS-Zeit „Gefahren für Gesundheit und Leben von Menschen“ entstanden seien. Als zuständige Instanz „nach dem Allgemeinen Kriegsfolgengesetz (AKG) zur Beseitigung der Gefahrensituation“ sei Bima für eine Verfüllung der Höhle eingetreten.

Bund weist Verantwortung von sich

Das von der Stadt Osnabrück in Auftrag gegebene Gutachten weise nun aus, dass „von den Ein- und Umbauten, die durch das ehemalige Deutsche Reich vorgenommen wurden, keine Gefahren ausgehen“. Etwaige Risiken gingen allein auf das seit Jahrhunderten bestehende Höhlensystem an sich zurück, schreibt Grützner. Dafür trage der Bund aber keine Verantwortung. Deshalb werde die Bima „zukünftig weder Kontrollbefahrungen noch Sicherungsmaßnahmen an oder in der Gertrudenberger Höhle vornehmen“ und folglich auf eine Verfüllung der Hohlräume verzichten.

Mit dem neuen Sachstand will sich der Betriebsausschuss Immobilien- und Gebäudemanagement der Stadt Osnabrück am kommenden Dienstag befassen.