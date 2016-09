Bundesministerin Hendricks im GN-Interview

Schüttorf. Nach ihrem Vortrag über den sozialen Wohnungsbau am Donnerstag in Schüttorf stellte sich Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) den Fragen der GN.

Frau Ministerin, Sie wurden hier in Schüttorf von einigen Atomkraftgegnern in Empfang genommen Teilen Sie deren Ängste?

Mein Ministerium ist für den möglichst sicheren Umgang mit den gefährlichen Hinterlassenschaften der Atomkraftnutzung verantwortlich. Dabei sorgen wir für das höchste Maß an Sicherheit, das nach dem Stand von Wissenschaft und Technik möglich ist. Eine hundertprozentige Sicherheit kann natürlich niemand versprechen, bei keiner Technologie. Aber wir machen das nach bestem Wissen und Gewissen. Wir haben gerade begonnen, die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Müll neu aufzustellen.

Das wurde auch höchste Zeit, oder?

Als früher der Einstieg in die Atomenergie beschlossen worden ist, ist über solche Fragen nicht nachgedacht worden. Im Nachhinein ist dies ein riesiger Fehler gewesen, der alle Generationen, die nach uns kommen werden, noch belasten wird. Wir können in unserer jeweiligen Verantwortungszeit nur das tun, was möglich ist und den nachfolgenden Generationen die Chance geben, das zu tun, was für sie möglich ist. Bei hoch radioaktivem Müll werden wir frühestens 2050 soweit sein, dass wir ihn endlagern können, bei schwach- und mittel radioaktivem Müll frühestens 2022 in Schacht Konrad in Salzgitter. Wir haben ein strahlendes Erbe, das wir uns so nicht gewünscht haben, mit dem wir es aber auf unabsehbare Zeit zu tun haben.

Eine andere Umweltfrage betrifft unseren Landkreis – die hohe Nitratbelastung im Grundwasser. Wie kann man gegensteuern?

Das hat mit der landwirtschaftlichen Produktionsweise zu tun. Wir werden auf Dauer keine andere Möglichkeit haben, als diese Produktionsweise zu überdenken. Wir benötigen ein besseres Verhältnis von Viehbestand und Grundfläche eines Betriebs. Das bedeutet, dass der Viehbestand mittelfristig zurückgehen muss. Ich weiß, dass die Landwirte von den Kammern alle völlig anders beraten worden sind, nämlich auf Wachstum. Aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer tragfähig sein wird. Es gibt auch europäische Vertragsverletzungsverfahren, weil wir die Grenzwerte nicht einhalten. Mittelfristig muss das anders laufen. Kurzfristig sind wir gerade dabei, das Düngemittelgesetz und die Düngeverordnung zu ändern. Das werden wir jetzt hoffentlich bald abschließen können, nach vielen Gesprächen mit dem Landwirtschaftsminister. Es geht dann zum Beispiel um neue Methoden des Einarbeitens von Gülle in den Boden. Viele Landwirte und Lohnunternehmer haben schon die entsprechenden Geräte, um die Gülle kurzfristig und direkt in den Boden einzuarbeiten. Das ist durchaus etwas anderes, als die Gülle weitflächig zu verspritzen. Ich bin davon überzeugt, dass wir langfristig eine andere Art von Landwirtschaft brauchen, die dazu führt, dass Landwirte auch europäische Finanzmittel für die Aufgaben bekommen, die sie im Sinne der Allgemeinheit durchführen, beispielsweise den Umweltschutz. Die Finanzmittel dürfen nicht mehr nur an die Fläche gebunden sein, die bewirtschaftet wird.

Im Emsland und im Münsterland wird über Fracking gestritten. Hat diese Methode Zukunft?

Die gesetzlichen Hürden für das unkonventionelle Fracking sind so hoch, dass sie den Einsatz der Technologie quasi verunmöglichen. Im Detail: Wir haben gerade einmal vier Probebohrungen zu wissenschaftlichen Zwecken zugelassen und das bundesweit und auch nur mit Zustimmung der Landesregierungen und im Einvernehmen mit den Wasserbehörden. Ich glaube auch nicht, dass es hier im Umfeld zu Fracking kommen wird. Das konventionelle Fracking, das es in Niedersachsen schon länger gibt, haben wir mit schärferen Regeln versehen, etwa bezogen auf das Lagerstättenwasser. Aber wir verbieten es nicht. Ich weiß, dass die Gegner damit nicht ganz zufrieden sind. Die Einschränkungen sind aber deutlich schärfer geworden und schützen auch die Umwelt und die Natur besser.

Zum sozialen Wohnungsbau: Sehen Sie eine Gefahr, dass die Stimmung gegenüber den Flüchtlingen schlechter wird, wenn Wohnungen zunehmend für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt werden?

Ich habe nie gesagt, dass wir sozialen Wohnungsbau für Flüchtlinge machen. Im Gegenteil. Wir haben ein hohes Bedürfnis an zusätzlichem sozialem Wohnraum, und zwar für alle Menschen, erst recht für die, die hier schon immer leben. Zukünftig wird der Bedarf nochmals steigen, wenn die Flüchtlinge Wohnungen nachfragen. Wir wollen solche Konkurrenzen möglichst klein halten. Diejenigen, die bezahlbaren Wohnraum benötigen, sollen den auf jeden Fall auch bekommen.

Wie wollen Sie die Diskrepanz im sozialen Wohnungsbau zwischen Stadt und Land verringern?

Die Länder müssen entscheiden, wohin diese Finanzmittel geleitet werden. Ich weise aber darauf hin, dass innerhalb des sozialen Wohnungsbaus auch Eigentumsmaßnahmen gefördert werden. Das ist dann eher auf dem Land wichtig, weil man in der Stadt schlicht die Grundstücke nicht bezahlen kann. Im Umkehrschluss wird in den Städten meist der Geschosswohnungsbau gefördert. Die ländlichen Regionen sind also nicht benachteiligt, es geht nur um andere Bauformen. Die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen ist bei den Eigentumsmaßnahmen übrigens genauso groß wie im Geschosswohnungsbau.