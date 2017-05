Bundesregierung: Ziel des Anschlags in Kabul noch unklar

dpa Berlin. Die Bundesregierung ist sich noch nicht sicher, gegen wen sich der Terroranschlag nahe der deutschen Botschaft in Kabul gerichtet hat. Im Moment habe sie dazu noch kein vollständiges Lagebild, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin. Ihren Angaben zufolge wurde bei dem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt eine deutsche Diplomatin leicht verletzt. Eine afghanische Mitarbeiterin der Botschaft habe schwere Verletzungen erlitten. Insgesamt kamen bei dem Anschlag im Diplomatenviertel mindestens 80 Menschen ums Leben. Rund 350 Menschen wurden verletzt.