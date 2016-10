Bundestag beschließt Geheimdienstreformen

dpa Berlin. Als Konsequenz aus dem NSA-BND-Skandal um Spionage unter Freunden werden der Bundesnachrichtendienst und die anderen Geheimdienste in Deutschland künftig stärker kontrolliert. Der Bundestag will heute dazu zwei Gesetzentwürfe verabschieden. Die Opposition kritisiert die Pläne. Auch Datenschützer bemängeln, mit den Plänen würden breit angelegte Schnüffelaktionen erst legitimiert. Der BND war im Zusammenhang mit der weltweiten Datenschnüffelei des US-Geheimdienstes NSA und umstrittenen eigenen Abhöraktionen gegen befreundete Staaten in die Kritik geraten.