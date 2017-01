Bundesumweltministerin Hendricks bringt E-Auto-Quote ins Spiel

dpa Berlin. In der Diskussion um den schleppenden Absatz von Elektroautos in Deutschland bringt Umweltministerin Barbara Hendricks eine Quote ins Spiel. Es sei „gut möglich, dass wir eine Quote für Elektroautos brauchen werden, um den Übergang ohne Brüche zu organisieren“, sagte die Ministerin der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“. Die Quote werde die Hersteller auch dazu bewegen, endlich Modelle anzubieten, die für Normalverdiener erschwinglich seien. E-Autos sind bundesweit nach wie vor Ladenhüter.