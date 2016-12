Bundesverdienstkreuz für engagierte Medizinerin

Die als Notärztin im Rettungsdienst in Nordhorn tätige Almut Opolka ist am Montag von Bundespräsident Joachim Gauck in Berlin für ihr ehrenamtliches Engagement als Medizinerin mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden.

tk Berlin/Nordhorn. Im Schloss Bellevue wurde die 50 Jahre alte Medizinerin zum Tag des Ehrenamtes für ihr „herausragendes Engagement“ für das Gemeinwesen mit dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Seit 2005 bringt sich Almut Opolka im hohen Maße gemeinsam mit einem Polizeibeamten und einem jungen Verkehrsunfallopfer, das unverschuldet fast sein Leben verlor, in das Projekt „Mit Unfallopfer und Notärztin an die Front“ der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in die Unfallprävention ein. Das erfolgreiche Projekt, zu dem es mittlerweile Anfragen aus der gesamten Bundesrepublik gibt, richtet sich an junge Verkehrsteilnehmer im Alter von 16 bis 25 Jahren.

Seit 1998 ist Almut Opolka in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv, seit 2008 ist sie Kreisfeuerwehrärztin in Cloppenburg. Besonders die Gesundheitsvorsorge in der Feuerwehr und die Beratung über Schutzmaßnahmen bei Einsätzen liegen ihr am Herzen. Daneben wurde sie 2002 zur Leitenden Notärztin im Rettungsdienst des Landkreises Cloppenburg bestellt.