Bundeswehr-Nein zu Windkraft kostet 1,1 Millionen

Nach drei Jahren Planung für die Windparks in der Samtgemeinde Schüttorf und in Nordhorn hat die Bundeswehr in letzter Sekunde Einwände erhoben. Das wollen die Verwaltungen so nicht stehen lassen und beschweren sich.

lf/gn Nordhorn/Schüttorf. Das wollen der Landkreis, die Samtgemeinde Schüttorf und die Stadt Nordhorn nicht auf sich sitzen lassen. Kurz vor dem endgültigen politischen Beschluss für die Flächennutzung von Windkraftanlagen in Quendorf/Drievorden, Neerlage, Samern/Ohne und in Engden/Ost sowie für den Bürgerwindpark in Nordhorn-Bookholt hat die Bundeswehr mit einer Einwendung an die Verwaltungen die Pläne erst einmal gekippt – und das in letzter Minute und obwohl man zuvor grünes Licht signalisiert hat.

Brandbrief

In einem gemeinsamen Schreiben an Bundesverteidigungsministerin Dr. Ursula von der Leyen üben Landrat Friedrich Kethorn sowie die Bürgermeister Thomas Berling (Nordhorn) und Manfred Windhaus (Schüttorf) heftige Kritik an widersprüchlichen und späten Stellungnahmen der Bundeswehrverwaltung. „Damit werden privatwirtschaftliche Investitionen entwertet und Steuergelder vergeudet“, heißt es in dem Brief.

Geldverschwendung

„Insgesamt geht es um eine Summe von rund 1,1 Millionen Euro, die bei einer frühzeitigen verbindlichen Aussage der Wehrverwaltung hätten gespart werden können“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Hintergrund des Ärgers sind die verschieden lautenden Stellungnahmen der Bundeswehr im Rahmen der Bauleitplanverfahren zu Windparkstandorten in Nordhorn und der Samtgemeinde Schüttorf. Die Bundeswehr habe während der Vorab-Beteiligung keine grundsätzlichen Bedenken geäußert, sondern vielmehr die Unbedenklichkeit – unter Einhaltung bestimmter Auflagen wie die Beschränkung der Bauhöhen – bescheinigt. Daraufhin seien die weiteren Planungsschritte vorgenommen worden, die ohnehin schon in der Samtgemeinde Schüttorf für viel Unruhe gesorgt hatten. So hatte sich beispielsweise in Engden eine Bürgerinitiative gegen die Windkraftanlagen gegründet. Die Mitglieder kämpften lange gegen die Windparkpläne an, ließen sich schlussendlich sogar zur Wahl für den Gemeinderat aufstellen.

Hintertürchen

Dass die Bundeswehr in einem bereits über drei Jahre dauernden Verfahren plötzlich erstmalig „erhebliche Bedenken“ gegenüber großen Teilen der Planungen geäußert und die bisherigen Stellungnahmen widerrufen hat, können die Verwaltungen nicht verstehen. „Hintertürchen“ der Bundeswehr: In jeder Mitteilung stand, dass die schlussendlichen Planungen abgewartet werden müssten.

Stimmen aus der Verwaltung

„Das ist ein Unding“, empören sich Kethorn, Berling und Windhaus. „Wir müssen und wollen verlässliche Partner für Bürger und Privatwirtschaft sein und wir sind verpflichtet, mit öffentlichen Mitteln sorgsam umzugehen. Durch das widersprüchliche und sehr späte Handeln der Wehrverwaltung ist nun viel Geld bei den Investoren wie auch bei den Kommunen schlichtweg verbrannt worden.“ Auch im Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Nordhorn war die Absage gestern Abend ein heiß diskutiertes Thema, im Schüttorfer Rathaus ist die Nachricht eingeschlagen wie eine Bombe.

Die Kosten:

Im Schreiben an die Bundesverteidigungsministerin machen die beiden Bürgermeister eine Rechnung über 1.140.000 Euro auf: Für die Flächennutzungsplanung sei in Nordhorn für Verfahrenskosten, Analysen und Untersuchungen 80.000 Euro bezahlt worden, rund 500.000 Euro seien für Windprojektierer, also Gutachten, Vorverträge und Planungsunterlagen ausgegeben worden. Die Samtgemeinde Schüttorf habe für die Analysen und Untersuchungen 200.000 Euro bezahlt und für die Windprojektierer 360.000 Euro. Kosten auf denen die Verwaltungen nun sitzen bleiben.

„nakzeptabel„

„Das Verhalten der Wehrverwaltung ist in keiner Weise akzeptabel“, heißt es abschließend. Bei derartigen Planungen müsse es einen verbindlich agierenden Ansprechpartner der Bundeswehr geben. Außerdem sollten die Aussagen und Stellungnahmen bereits im frühen Stadium der Planung erfolgen und verlässlich sein.

Kann Ursula von der Leyen etwas richten?

„Wir sind ja ohnehin schon benachteiligt aufgrund des Bombenabwurfplatzes Nordhorn Range“, sagte Landrat Friedrich Kethorn den GN. Es habe ihn persönlich sehr geärgert, wie die Bundeswehrverwaltung vorgegangen ist. Von der Ministerin erwarten Landrat Kethorn und die Bürgermeister Berling und Windhaus ein Überdenken der Entscheidung.