Bundeswirtschaftsminister Gabriel zum Stahlgipfel erwartet

dpa Dillingen. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel wird zum zweiten saarländischen Stahlgipfel heute in Dillingen/Saar erwartet. Gemeinsam mit der saarländischen Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger wird er zuvor die neue Stranggießanlage CC6 auf dem Gelände der Dillinger Hüttenwerke besichtigen. In den kommenden Monaten sollen in Brüssel und Berlin die Weichen für die Zukunft der Stahlindustrie gestellt werden. Zuvor will Rehlinger den Gipfel nutzen, um auf die Beiträge der Stahlunternehmen für Wertschöpfung, Beschäftigung und Innovation aufmerksam zu machen.