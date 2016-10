Bunte Einheitsfeier bei angespannter Lage in Dresden

dpa Dresden. Am Rande der zentralen Einheitsfeiern in Dresden haben ein Brandanschlag auf drei Polizeifahrzeuge sowie Pöbeleien gegen Oberbürgermeister Dirk Hilbert für Aufregung gesorgt. Der Politiker hatte Muslime zum islamischen Neujahrsfest ins Rathaus eingeladen und wurde anschließend von Pegida-Anhängern beschimpft. Während Tausende nebenan auf der Ländermeile friedlich feierten, wurde Hilbert mit „Hau ab“- und „Volksverräter“-Rufen empfangen, Frauen mit Kopftuch ausgebuht. In der Nacht zum Sonntag zündeten Unbekannte drei geparkte Polizeifahrzeuge an.