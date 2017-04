BVB-Trainer Tuchel denkt gegen Monaco an Comeback von Reus

dpa Dortmund. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund empfängt am Abend Frankreichs Tabellenführer AS Monaco zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. Offensiv ist die Mannschaft von Monacos Trainer Leonardo Jardim mit 88 Liga-Treffern extrem stark. BVB-Chefcoach Thomas Tuchel hofft nach dem 1:4 in der Bundesliga bei Bayern München auf die Rückkehr des lange verletzten Marco Reus. Der 27-Jährige nahm am Sonntag wieder das Mannschaftstraining auf. Ein Einsatz in der Startelf ist aber sehr unwahrscheinlich.