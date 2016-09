BVB meldet sich furios zurück - mit 6:0 höchster Sieg Champions League

Bild 1 / 9 Die Dortmunder bejubeln den Auftakttreffer von Mario Götze (l). Der BVB siegt 6:0 bei Legia Warschau. Foto: Bernd Thissen

Von Beginn an setzt der BVB den Gastgeber unter Druck: Christian Pulisic (M) überwindet die Warschauer Valeri Kazaishvili (l) und Vadis Odjidja. Foto: Bernd Thissen

Lohn ist nach wenigen Minuten das 1:0 durch Mario Götze (M), der seinen Treffer mit Lukasz Piszczek (l) und Christian Pulisiæ feiert. Foto: Leszek Szymanski

Dann klingelt es erneut: Sokratis Papastathopoulos, der sich hier gegen Aleksandar Prijoviæ (l) durchsetzt, macht das 2:0 per Kopf. Foto: Bartlomiej Zborowski

Mit dem 3:0 durch Dortmunds Marc Bartra bahnt sich ein Debakel für den polnischen Double-Gewinner an. Foto: Leszek Szymanski

Der dritte Treffer gegen die Warschauer wird dann auch von den Dortmundern gebührend gefeiert. Foto: Bernd Thissen

Warschaus Maciej Dabrowski (r) kann beim Spurt von Pierre Emerick Aubameyang nicht mithalten. Foto: Bartlomiej Zborowski

Polnische Polizei hält mit ihrer Präsenz Warschauer Hooligans vom Block der Gäste aus Drotmung fern. Foto: Bernd Thissen

Raphael Guerreiro (r/13) erzielt gegen Torhüter Malarz Arkadiusz von Legia Warschau das 4:0. Foto: Bernd Thissen

Von Heinz Büse, dpa

Der müde Auftritt von Leipzig ist vergessen, Borussia Dortmund hat in der Champions League wieder sein wahres Gesicht gezeigt. Auch Mario Götze kommt immer besser in Schwung und trifft sogar per Kopf. Bei besserer Chancenverwertung hätte es für Legia übel ausgehen können.