CDU-Kreisvorsitzender Silies tritt zurück

tp Lingen. Der CDU-Kreisvorsitzende Markus Silies hat sein Amt niedergelegt. Der Emsbürener kündigte seine Entscheidung am Samstag nach einer Sitzung des Vorstandes an. Kommissarisch wird das Amt sein Stellvertreter Christian Fühner bis zum nächsten Kreisparteitag im Mai 2018 leiten.

Der Kreisvorstand hatte erstmalig nach der Wahlkreismitgliederversammlung am 21. Februar in Spelle zur Aufstellung eines Landtagskandidaten getagt. Fühner gewann mit 458 zu 373 Stimmen.

Grundsätzlich halte er es für richtig, dass der Landtagsabgeordnete auch das Amt des Kreisvorsitzenden innehabe, teilte der 44-jährige Emsbürener den Gremien der CDU im südlichen Emsland seine Beweggründe für diese Entscheidung mit. „Heinz Rolfes hat so über 20 Jahre erfolgreiche Politik für unsere Region gemacht“, sagte Silies mit Hinweis auf den langjährigen Landtagsabgeordneten aus Clusorth-Bramhar. Dieser hatte im September 2016 seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur bekannt gegeben.

Die Wahlperiode als Kreisvorsitzender würde, so Silies, planmäßig im Mai 2018 enden. Es stünden allerdings jetzt wichtige Entscheidungen an. „Der Bundestagswahlkampf und der Landtagswahlkampf müssen organisiert und finanziert werden, die Profilierung der Parteiarbeit muss kontinuierlich fortgesetzt werden. Ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, klare Verhältnisse zu schaffen und nicht bis zum nächsten Jahr zu warten.“

Mit dieser Entscheidung könne er sich voll auf seine kommunalpolitischen Tätigkeiten im emsländischen Kreistag und im Gemeinderat von Emsbüren konzentrieren, unterstrich Silies. Selbstverständlich werde er sich auch weiterhin aktiv in die Parteiarbeit einbringen. „Ich bin Mitglied im Bezirksvorstand und im Landesvorstand, diese Ämter werde ich im Interesse der CDU in unserer Region ausüben“, teilte der 44-Jährige mit.

Auf Anfrage betonte der CDU-Politiker, dass er sehr zufrieden auf das zurückschauen könne, was in seiner Amtszeit als Kreisvorsitzender seit Januar 2014 geleistet worden sei. Dabei erinnerte Silies an neue Veranstaltungsformate zu verschiedenen kommunalpolitischen Inhalten. Natürlich habe er seinen Schritt auch mit Christian Fühner besprochen, der seine Entscheidung bedauert habe. „Sie ist in der Konsequenz richtig“, sagte der Emsbürener. Er bleibe aber weiterhin in der Kommunalpolitik zu 100 Prozent dabei.