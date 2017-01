CDU macht weiter Druck bei Badepark Bentheim

Wenn Politik und Verwaltung in Bad Bentheim die städtischen Finanzen diskutieren, dann steht ein Thema eigentlich immer im Mittelpunkt: der Badepark. So auch bei den Planungen für den Haushalt 2017.

Bad Bentheim. Dass öffentliche Bäder defizitär und daher auf Zuschüsse aus Steuermitteln angewiesen sind, ist üblich. Doch die Höhe dieser Zuschüsse sorgt in Bad Bentheim immer wieder für Diskussionen. Betrieben wird das kombinierte Hallen- und Freibad von einer eigenständigen Gesellschaft, der Badepark GmbH & Co KG. Diese wiederum muss ihren Wirtschaftsplan den städtischen Gremien vorlegen. Der Verwaltungsausschuss des Rates fungiert als Gesellschafterversammlung und befasst sich in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch mit den Zahlen.

Es ist davon auszugehen, dass die Politiker den Planungen der Gesellschaft zustimmen werden – wenn auch teilweise nur ungern. „Wir werden das so mittragen“, kündigte Heiner Beernink als Sprecher der CDU/FDP-Mehrheitsgruppe am Montag im Finanzausschuss an. „Aber eigentlich erwarten wir zum Jahresende ein besseres Ergebnis“, betonte er.

Wirtschaftsplan 2017

Für das Jahr 2017 rechnet der Badepark mit Umsatzerlösen in Höhe von 982.000 Euro. Zusammen mit Erträgen aus dem Vertrag mit der Energieversorgung Bad Bentheim (ebb) in Höhe von 40.000 Euro, dem Betriebskostenzuschuss der Firma „Roompot“ (20.000 Euro) und dem städtischen Zuschuss (474.987 Euro) summieren sich die Einnahmen auf 1.516.987 Euro. Damit sind die Betriebskosten gedeckt.

Vor dem Bau des Badeparks hatte der städtische Zuschuss für das alte Freibad und die Schwimmhalle in Gildehaus bei rund 150.000 Euro pro Jahr gelegen. Die laufenden Kosten für die Stadt haben sich also deutlich erhöht. Doch die Verwaltung weist immer wieder darauf hin, dass die tatsächliche Kosten-Nutzen-Rechnung weitaus komplexer ausfalle. So sei es erklärtes Ziel, die Kredite für Bau- und Planungskosten des Badeparks innerhalb von nur 20 Jahren zu tilgen. Das sei ein sehr ehrgeiziges Vorhaben und führe zu einer entsprechend hohen jährlichen Belastung. Dem stehe mit dem Kombibad dann allerdings auch ein entsprechender Vermögenswert gegenüber.

Zudem verweist die Stadt auf die seit dem Bau des Badeparks und des benachbarten Ferienparks massiv gestiegenen Einnahmen aus den Kurbeiträgen. Diese spülen nach Angaben der Verwaltung inzwischen mehr als 700.000 Euro in die Kasse der Stadt – Einnahmen, die aus Sicht der Verwaltung ohne den Badepark sehr viel geringer ausfallen würden. All das müsse berücksichtigt werden, um die tatsächlichen Kosten des Kombibades zu ermitteln.

CDU und FDP fordern Verhandlungen

CDU und FDP im Rat reichen solche Berechnungen nicht aus. Die Gruppe fordert eine Wiederaufnahme der Vertragsverhandlungen mit dem Ferienparkbetreiber und eine breite Begleitung durch den Verwaltungsausschuss und den Rat. Ziel: „Roompot“ soll stärker als bisher an den laufenden Kosten des Badeparks beteiligt werden, weil das niederländische Unternehmen schließlich auch massiv davon profitiere.

Zurzeit lägen diese Gespräche jedoch auf Eis, weil der Ferienparkbetreiber internen Abstimmungsbedarf habe, erklärte Bürgermeister Dr. Volker Pannen (SPD) am Montagabend im Finanzausschuss. „Wir können Vertragsänderungen nicht erzwingen“, gab er den Politikern zu bedenken.

Andererseits gibt es aber offenbar auch aufseiten von „Roompot“ Änderungswünsche. So will das Unternehmen seinen Gästen beispielsweise mehr Freieintritte im Badepark gewähren. Die Eintrittsgelder würden dann direkt „Roompot“ in Rechnung gestellt. Auch der Betreiber hat also durchaus ein Interesse, mit der Stadt über die künftigen Modalitäten zu verhandeln.

Bürgermeister setzt auf Kurbeiträge

Volker Pannen setzt vor allem auf die Kurbeiträge: Die könnten „per Verwaltungsakt“, also ohne Verhandlungen, weiter angehoben werden, um stärker finanziell vom Ferienpark zu profitieren, erklärte er im Finanzausschuss. Allerdings sei dies mit Risiken behaftet, denn die Höhe der Einnahmen aus Kurbeiträgen ist unmittbar von den Übernachtungszahlen abhängig.

Damit der Badepark attraktiv bleibt, soll dort auch dieses Jahr investiert werden. Der Wirtschaftsplan sieht dafür 370.000 Euro vor, unter anderem für das Massage- und Ruhehaus.