CDU nominiert Wassermann für Bürgermeisteramt

Monika Wassermann soll nach Willen der CDU ehrenamtliche Bürgermeisterin in Wietmarschen werden. Um genug Stimmen muss sie sich eigentlich keine Sorgen machen.

mm Wietmarschen. Nach der Kommunalwahl hat die Wietmarscher CDU die ersten personellen Weichen gestellt. So soll nach Willen der Ortsvorstände Heinz Bökers der CDU-Fraktion im Gemeinderat gemeinsam mit Dieter Nüsse vorsitzen. Johannes Osseforth soll zum ersten stellvertretenden Bürgermeister und Ratsvorsitzenden aufrücken und Monika Wassermann auf den langjährigen ehrenamtlichen Lohner Bürgermeister Heinz Welling folgen.

„Mit diesem Vierergespann kann und wird die CDU-Fraktion die Entwicklung der Gemeinde weiter aktiv und positiv prägen“, erklärte Heinz Möddel, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes, vor einigen Tagen am Rande der Vorstandssitzung im Rathaus.

Der bisherige Fraktionsvorsitzende Heinz Bökers wird damit künftig mit Dieter Nüsse einen Fraktionsvorstand bilden. „Damit tragen wir der wachsenden Verantwortung der Fraktion Rechnung“, so Bökers, der Sprecher des Fraktionsvorstands werden soll. Insbesondere die Ende 2015 kurzfristig nötig gewordene Unterbringung der Flüchtlinge habe gezeigt, dass es eine schlagkräftige CDU-Fraktion brauche, um die Menschen auch bei unbequemen Entscheidungen mitzunehmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Wietmarscher Christdemokraten.

Der designierte Fraktionsvorstand Dieter Nüsse freut sich auf die neue Aufgabe. „Heinz und ich haben in der Vergangenheit als Ortsvorsitzende sehr gut zusammengearbeitet. Das werden wir nun in der Fraktion fortsetzen“, wird Nüsse in der Pressemitteilung zitiert.

Auf Vorschlag des Lohner Ortsvorsitzenden Dieter Nüsse soll mit Monika Wassermann zudem erstmals eine Frau ehrenamtliche Bürgermeisterin in der Gemeinde Wietmarschen werden. „Monika ist bestens vernetzt und kennt die Gemeinde“, so Nüsse. Sie würde damit auf Heinz Welling folgen, der nach 35 Jahren als Ratsmitglied und 25 Jahren als stellvertretender Bürgermeister bei der Gemeinderatswahl nicht erneut angetreten ist. Johannes Osseforth soll derweil ehrenamtlicher Bürgermeister für den Ortsteil Wietmarschen bleiben und künftig das Amt des Ratsvorsitzenden übernehmen.

Die CDU konnte sich bei der Kommunalwahl am 11. September mit 77 Prozent der Stimmen als stärkste Kraft im Gemeinderat behaupten. In den kommenden fünf Jahren möchte die 22-köpfige Fraktion nach eigenen Angaben „wieder maßgeblich zur Entwicklung der Gemeinde beitragen“. Die konstituierende Gemeinderatssitzung findet am 10. November statt. Dort werden unter anderem die ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt.