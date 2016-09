CDU Uelsen: Kein Feuerwehrhaus für Itterbeck

Die CDU in Uelsen will den Brandschutz für Itterbeck verbessern, sieht aber den Bau eines eigenen Feuerwehrhauses für das Dorf noch in weiter Ferne. Dafür fehle der Samtgemeinde schlichtweg das Geld heißt es.

Uelsen. Mit Verwunderung hat die CDU Uelsen auf die Forderung der SPD reagiert, in Itterbeck einen dritten Feuerwehrstandort in der Samtgemeinde aufzubauen. Zwar verlange der Feuerwehrbedarfsplan eine bessere Abdeckung von Itterbeck. Aber ob dafür gleich ein neues Feuerwehrhaus errichtet werden müsse, stelle die CDU in Frage, sagt Ortsvorsitzender Wilfried Segger: „In einem solchen Bedarfsplan ist immer auch Spielraum vorhanden. Wir können uns Alternativen vorstellen.“

Fakt ist, dass die bestehenden Feuerwehrhäuser in Wilsum und Uelsen schon lange nicht mehr den Anforderungen entsprechen und in den nächsten Jahren neu gebaut werden müssen. Als erstes ist Wilsum dran. Und auch in Uelsen soll ein neues Feuerwehrhaus entstehen, weil der alte Standort an der Nackenbergstraße zu klein und eine Erweiterung nicht möglich ist. Die CDU kann sich vorstellen, in Uelsen einen neuen Standort zu wählen, von dem aus auch Itterbeck mit abgedeckt werden kann. „Drei neue Feuerwehrhäuser kann sich die Samtgemeinde jedenfalls nicht leisten“, erläutert Johann Schüürmann aus dem Ortsvorstand.

Ärzteversorgung

Kreativität ist nach Meinung der CDU auch bei anderem Thema gefragt, das viele Bürger derzeit beschäftigt: Ende November schließt eine von vier Hausarztpraxen in Uelsen. „Dann brauchen bis zu 1500 Uelser einen neuen Hausarzt – und den gibt es noch nicht“, sagt Hajo Bosch, der Bürgermeister von Uelsen werden möchte. Die CDU wolle daher prüfen, inwieweit die Kommune eine Ansiedlung unterstützen kann – zum Beispiel, indem sie Praxisräume zur Verfügung stellt. „Das wäre ein unkonventioneller Weg, die Ärzteversorgung gehört aber nun mal zu einer hohen Lebens- und Wohnqualität“, erklärt Hajo Bosch.

Kulturzentrum

Auf einem guten Weg sieht die CDU die Jugendarbeit in der Samtgemeinde. Es fehle aber nach wie vor ein Mehrzweckhaus in der Zentralgemeinde, das nicht nur für die Jugendarbeit, sondern auch für kulturelle Zwecke genutzt werden könne, sagt Hajo Bosch. Ein möglicher attraktiver Standort für ein solches Angebot könnte das Grundstück des ehemaligen Gesundheitszentrums „Aquarius“ am Rand des Feriengebiets an der Ecke Kaisers Kamp / Linnenbachweg sein. Dieses Grundstück ist – wie auch einige benachbarte Flächen – praktischerweise bereits im Besitz der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft Uelsen.

In diesem neuen Jugend- und Kulturzentrum könnte nach Auffassung der CDU in Zukunft auch die Musikschule einen neuen Standort finden. Das alte Schulgebäude an der Höcklenkamper Straße ist nicht mehr in bestem Zustand. Dieses Grundstück würde auch Raum für vier Bauplätze bieten. Ein neues Jugend- und Kulturzentrum mit einer Veranstaltungshalle würde auch die Sporthalle am Schulzentrum entlasten, meinen Hajo Bosch, Wilfried Segger und Johann Schüürmann. Sie betonen aber, dass all dies bisher lediglich Überlegungen seien. Auch klammere sich die CDU nicht an den Standort „Aquarius“ und prüfe intensiv noch weitere Standorte.

