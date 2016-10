CDU und FDP bilden erneut eine Gruppe

Nordhorn. Die Gruppenbildung ermöglicht es den Parteien, sich zu handlungsfähigen Mehrheiten zusammenzuschließen, ohne zu koalieren. So behalte jede Fraktion ihre Eigenständigkeit, unterstrich CDU-Fraktionsvorsitzender Reinhold Hilbers. Gleichzeitig habe die Gruppe aus CDU und FDP in der vergangenen Legislaturperiode im Kreistag so gut funktioniert, dass die CDU-Fraktion gar nicht erst nach der Kommunalwahl am 11. September nach anderen Partnern gesucht habe. Der Kreistag hat 51 Sitze. Eine Stimme davon hat der Landrat, Friedrich Kethorn (CDU), die anderen wurden am Wahlabend teilweise neu vergeben. Erneut hatte die CDU jedoch die für strittige Abstimmungen erforderliche Mehrheit knapp verfehlt. Deshalb verhandelte die CDU direkt mit der FDP, und nach nur zwei Sitzungen war die Vereinbarung in jeder Fraktion einstimmig beschlossen und unterschriftsreif.

„Theoretisch hätte es ja auch eine Mehrheit im Kreistag jenseits der CDU gegeben“, erläuterte FDP-Kreistagsmitglied Willi Klümper: „... aber die wäre so kunterbunt geworden, das hätte kaum funktioniert. – Zu viele Meinungen gibt es da.“

Die FDP sei von der offenen Atmosphäre während der Zusammenarbeit der vergangenen fünf Jahre ebenfalls beeindruckt gewesen. Die Entscheidung zur Gruppenbildung sei da wesentlich leichter gefallen. Das untermauerte im Gespräch mit den GN FDP-Kreisvorsitzender Thomas Brüninghoff. Und mit 14 zugesagten Sitzen in Ausschüssen und Gremien (inklusive Stellvertreter und Externe) könne die FDP auch neben der starken CDU-Fraktion politischen Einfluss nehmen.

Die Entwicklung der Grafschaft in den vergangenen fünf Jahren habe gezeigt, dass die Entscheidungen im Kreistag bei einer CDU-FDP-Mehrheit gut für den Landkreis gewesen seien, zeigten sich die neuen Gruppenmitglieder überzeugt. Die florierende Wirtschaft und die niedrige Arbeitslosigkeit seien Belege dafür. Sie seien überzeugt: „Die Entwicklung hat uns Recht gegeben, und die Wahl hat uns bestätigt.“

