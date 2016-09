CDU und UWG gewinnen in Uelsen – SPD ratlos

Uelsen. Für den Rat der Samtgemeinde Uelsen haben politische Beobachter ’eh nicht damit gerechnet, dass sich an der absoluten Mehrheit der CDU etwas ändern wird. Spannung versprach aber die Wahl der Kräfteverhältnisse im Rat der Kerngemeinde Uelsen. In der Heimatgemeinde des früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Jan Oostergetelo („Ein Bauer nach Bonn“) haben die Sozialdemokraten bereits seit Jahren um ihre Dominanz zu kämpfen. Bereits bei der Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister vor einigen Jahren hat Herbert Koers (CDU) gegen Jürgen Balderhaar (SPD) im Ort Uelsen kräftig gepunktet. Gestern Abend ist der SPD zudem die eigene Mehrheit für einen ehrenamtlichen Bürgermeister flöten gegangen. „Ratlosigkeit“ ist der Begriff, mit dem sich der Zustand der SPD am Wahlabend umschreiben lässt. Ob Jürgen Balderhaar sich erneut der Wahl zum ehrenamtlichen Bürgermeister stellt, lässt er am Sonntagabend ausdrücklich offen.

Es ist am Wahlabend spannend im Rathaus. Die ersten Ergebnisse auf Ortsebene lassen auf sich warten. Als dann der erste Wahlbezirk in der Kerngemeinde ausgezählt ist und das Ergebnis auf der Leinwand erscheint, gehen die Mundwinkel bei den Sozialdemokraten schnell nach unten. Gewinne für CDU und UWG, deutliche Verluste für die SPD. Als später der Wahlbezirk um das Gebiet Waterfall ein ähnlich deutliches Abstimmungsverhalten aufweist, ist der Abend für die SPD gelaufen. Im Gebiet Waterfall hatten die Sozialdemokraten traditionell gepunktet.

In Feierlaune zeigen sich die Uelser Christdemokraten im Cafe Meier: Stärkste Fraktion im Gemeinderat und mehr Stimmen für Bürgermeisterkandidat Hajo Bosch als für Amtsinhaber Jürgen Balderhaar. Die strahlende Freude bei Hajo Bosch und dem Ortsvorsitzenden Wilfried Segger könnte kaum größer sein. Für sie ist klar, dass Bosch sich in der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderats der Wahl zum ehrenamtlichen Bürgermeister stellt. „Das ist der Wunsch der Wähler“, betont Segger angesichts der Sitzverteilung und der persönlichen Stimmenzahl der beiden Bürgermeisterkandidaten. Beim Versuch einer ersten Wahlanalyse betonen Segger und Bosch natürlich die Überzeugungskraft der CDU-Politik und das „klare Kante zeigen“ angesichts der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde. Auf dieses Ergebnis haben sie natürlich gehofft, aber in dieser Deutlichkeit wohl nicht damit gerechnet.

Mit einem Ausbau ihrer Präsenz im Rat der Gemeinde haben die UWG‘ler zwar gerechnet, aber in dieser Deutlichkeit wohl auch nicht. Bei der kleinen Wahlparty im Architekturbüro Klever strahlt Geert Vrielmann beim Bier: „Klassegefühl.“ Er weiß wie auch Friederike Klever und Erik van der Knaap, dass ihre Stimmen im neuen Gemeinderat Gewicht haben. Sie können bei vielen Fragen das Zünglein an der Waage sein. Es zeichnet sich ab, dass die UWG mit keiner der beiden großen Fraktionen eine Bindung eingehen wird. Für strittige Entscheidungen ist eher die Zeit wechselnder Mehrheiten angesagt.

Eines der Schlagworte der Uelsener UWG im Wahlkampf war „Transparenz“. Mit dem stimmberechtigten Einzug in den nichtöffentlich tagenden und politisch wichtigen Verwaltungsausschuss haben die UWG-Politiker im Rat der Gemeinde Uelsen jetzt die Chance, diesen Worten Taten folgen zu lassen.

Im Rat der Gemeinde Uelsen wird jetzt nach den anstehenden Wahlanalysen eine Zeit der Findung neuer Möglichkeiten der Zusammenarbeit einsetzen. Der Schnitt durch den Einbruch der Sozialdemokraten darf durchaus als historisch bezeichnet werden.

Einen Kommentar von GN-Redakteur Manfred Münchow lesen Sie in der gedruckten Ausgabe der GN oder hier im E-Paper.

Dossier zum Thema Kommunalwahl 2016