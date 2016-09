CDU verteidigt Mehrheiten in Neuenhaus

Neuenhaus. Der große Erdrutsch ist in Neuenhaus ausgeblieben, die CDU bleibt weiterhin stärkste Kraft im Rat der Samtgemeinde sowie dem Rat der Stadt. Allerdings bröckelt die absolute Mehrheit der Christdemokraten zunehmend. Bei der Kommunalwahl 2006 kamen sie in der Samtgemeinde noch auf 18 Sitze (59,94 Prozent), 2011 errangen sie 17 Sitze (55,51 Prozent), für die nächsten fünf Jahre haben sie 16 Sitze (54,81 Prozent) im Samtgemeinderat. Auf Stadt-Ebene konnten die Christdemokraten zwar ihre 13 Sitze verteidigen, sanken aber um 1,9 Prozent auf 50,35 Prozent.

Prozentual zugelegt hat die SPD in Neuenhaus – und zwar sowohl im Stadt- als auch im Samtgemeinderat. In der Samtgemeinde verbesserten die Genossen ihr Ergebnis leicht auf 34,21 Prozent, in der Stadt stieg es auf 38,01 Prozent. Ein zusätzlicher Sitz ist dabei für die Sozialdemokraten allerdings nicht herausgesprungen.

Deutliche Verlierer der Wahl waren die Grünen. Sowohl bei der Wahl des Samtgemeinderates als auch bei der Wahl des Stadtrats mussten sie Federn lassen. In der Samtgemeinde verloren sie 1,52 Prozent, in der Stadt büßten sie sogar 2,66 Prozent ein. Für die Grünen bedeutet das: Sie haben in beiden Räten einen Sitz weniger.

„Wir sind enttäuscht“, sagt der Fraktionsvorsitzende Andreas Langlet. Er hatte gehofft, Grüne und SPD könnten der CDU ihre absolute Mehrheit streitig machen. Den Stimmenverlust erklärt er sich damit, dass die Grünen die Protestwähler von 2011 an die Linke verloren haben. Diese stellt für die kommenden fünf Jahre einen Ratsherren in beiden Räten. Weniger überraschend kam für Langlet das Ergebnis der Samtgemeinderatswahl. „Wir haben schon damit gerechnet. Der ländliche Raum ist eher dünn mit grüner Wählerschaft besetzt.“ Auch habe der Öko-Partei ein Aufreger wie beispielsweise in Fukushima bei der Wahl 2011 gefehlt. Zudem erwägt Langlet, seinen Fraktionsvorsitz im Samtgemeinderat an Kollege Peter Schröter abzugeben, weil er als Schulleiter in Nordhorn „beruflich stark eingespannt“ ist.

Im Aufwind sieht sich nach der Wahl hingegen die SPD. Zwar sei man enttäuscht, dass es nicht für einen zusätzlichen Ratssitz gereicht habe – in keinem der Gremien – dennoch zeige das Ergebnis, dass die Akzeptanz in Stadt und Samtgemeinde gestiegen sei. Überrascht habe ihn besonders das Ergebnis in der Samtgemeinde. Das hatten die Sozialdemokraten schon abgeschrieben. „Das schaffen wir eh nie“, hatte Weiden im Vorfeld gesagt. Die Wahl hatte ihn eines Besseren belehrt.

Trotz leichter Verluste auf Samtgemeinde-Ebene geben sich die Christdemokraten in Neuenhaus mit dem Ergebnis zufrieden. „Es ist dennoch ganz gut gelaufen für uns“, sagt Carl-Hendrik Staal, Vorsitzender des CDU-Ortsverbands. Man habe die absolute Mehrheit verteidigt, und das sei das Ziel gewesen. Jetzt gehe es für die CDU vor allem darum, den bereits eingeschlagenen Weg in Stadt und Samtgemeinde weiterzugehen. Dabei hat sich die CDU auf die Fahnen geschrieben, in Zukunft weiter verstärkt auf Bürgerbeteiligungen zu setzen.

Dass die CDU im Rat der Stadt ihre absolute Mehrheit gehalten hat, bedeutet für den amtierenden ehrenamtlichen Bürgermeister Paul Mokry, dass ihm aller Voraussicht nach eine weitere Amtszeit ins Haus steht. Mokry jedenfalls gab sich zuversichtlich: „Ich bleibe Bürgermeister.“ Eine weitere Legislaturperiode als Bürgermeister sei für ihn „die Krönung“. „Das ist nicht selbstverständlich“.

