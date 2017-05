Chemikalienfund in Garage: Ermittler wollen weitere Haftbefehle

dpa Neukirchen-Vluyn. Nach dem Fund von Sprengstoff-Chemikalien in Neukirchen-Vluyn am Niederrhein wollen die Ermittler weitere Haftbefehle beantragen. Gegen einen 24-Jährigen ordnete ein Haftrichter bereits Untersuchungshaft an wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Zwei weitere Verdächtige sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Wie viele Verdächtige es insgesamt bei den Ermittlungen bisher gibt, sagen die Behörden derzeit nicht. Bei Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Einbrecher war die Polizei in einer Garage auf die verdächtigen Chemikalien gestoßen.