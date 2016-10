Chemnitz: Zwei Festgenommene frei wieder frei

dpa Dresden. Zwei der bei dem Anti-Terror-Einsatz in Chemnitz festgenommenen Männer sind nach Polizeiangaben wieder frei. Bei dem dritten Syrer besteht nach Angaben der Polizei der Verdacht einer Mittäterschaft. Die Haftprüfung läuft, wie eine Sprecherin sagte. Es werde wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt. Nach dem Hauptverdächtigen wird weiter bundesweit gefahndet. Der 22-jährige Syrer soll einen Bombenanschlag geplant haben. Gestern waren mehrere hundert Gramm hochexplosiver Sprengstoff in einer Wohnung gefunden worden, in der er sich aufgehalten hatte.