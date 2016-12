China warnt Trump vor Kurswechsel in Taiwan-Politik

dpa Peking. China hat Donald Trump vor einem folgenschweren Kurswechsel in den Beziehungen gewarnt. Die Äußerungen Trumps, die USA müssten sich nicht unbedingt an die Ein-China-Politik halten, kommentierte ein Außenamtssprecher heute in Peking mit „großer Besorgnis“. Er warnte vor Schäden für die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften. Chinesische Experten riefen dazu auf, Druck auf Trump auszuüben. Die Einhaltung der Ein-China-Politik sei Grundlage der Beziehungen.