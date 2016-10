Clinton gegen Trump - Drittes TV-Duell beginnt

dpa Las Vegas. In Las Vegas hat das dritte TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump begonnen. Die beiden Präsidentschaftsbewerber treffen drei Wochen vor der Wahl in den USA zum letzten Mal unmittelbar aufeinander. Moderator Chris Wallace hat sechs Themenblöcke für die Debatte ausgewählt, sie reichen von der Einwanderung bis zur Befähigung für das Amt des Präsidenten. Der dritten Debatte wird zwar keine entscheidende Rolle zugeschrieben. Dennoch gilt sie als eine der letzten Möglichkeiten des Republikaners Trump, das Ruder vor der Wahl am 8. November noch herumzureißen.