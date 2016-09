Coevorden bekommt einen neuen Bahnhof

Der Bahnhof in Emlichheims niederländischer Nachbarstadt Coevorden soll in den nächsten Jahren mit viel Aufwand umgebaut und neu gestaltet werden. Davon kann auch die Grafschaft profitieren.

ab/gn Coevorden. Die Gemeinde Coevorden liegt an der stark frequentierten Bahnstrecke zwischen Zwolle und Emmen. Von frühmorgens bis spätabends fährt jede halbe Stunde ein Personenzug zwischen den beiden Städten und braucht für diese Distanz etwa eine Stunde. Unterwegs halten die Züge in Coevorden. Der Bahnhof gab in den vergangenen Jahren ein eher tristes Bild ab. Nun will Emlichheims niederländische Nachbarstadt die Haltestelle und ihr Umfeld kräftig aufpolieren.

Seit einigen Wochen wird mit dem Bau des Gleisbogens am Gewerbegebiet Europark die Voraussetzung dafür geschaffen, dass sich der Bahnhof herausputzen kann. In Zukunft sollen nämlich keine Güterzüge aus dem Europark mehr zum Wenden in den nur gut einen Kilometer entfernten Bahnhof fahren müssen.

Der Rat der Gemeinde Coevorden hat nun beschlossen, einen neuen Bahnhofsplatz, einen Fußgängertunnel und Parkplätze an beiden Seiten des Bahnhofs zu bauen. 2017 sollen die ersten Vorbereitungen getroffen werden, im Jahr darauf soll der Umbau in die heiße Phase gehen. Der neue Platz vor dem Bahnhof soll den Ortskern der historischen Festungsstadt mit der am Zentrumsrand liegenden Haltestelle besser verbinden. Mit vielen Grünanlagen, Sitzgelegenheiten und einem gut ausgebauten Weg zur Innenstadt soll der Platz punkten und sich zu einer beliebten Anlaufstelle entwickeln. An beiden Seiten des Bahnhofs sollen Parkplätze entstehen. Auch ein Fahrradstand ist geplant. Die Idee eines Fahrradtunnels unter den Gleisen hat die Gemeinde aus Platzgründen verworfen und plant nun den Bau eines Fußgängertunnels, der das frühere Gelände der Firma „Gend und Loos“ mit dem Bahnhof und der Innenstadt verbinden soll.

Umbau und Neugestaltung des Bahnhofs werden aus sogenannten RSP-Geldern finanziert. Das sind Entschädigungszahlungen, die die Provinzen Groningen, Friesland und Drenthe 2013 erhalten haben, weil der Ausbau der Bahnstrecke „Zuiderzeelijn“ zwischen den drei Provinzen scheiterte. Coevorden erhält 36 Millionen Euro und beteiligt sich damit auch am Bau des Europark-Gleisbogens.