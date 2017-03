Container mit Verpackungsmaterial brennt

Mehr aus diesem Ressort

Zwei Fahrradfahrer sind am Montagnachmittag in Bad Bentheim zusammengestoßen. Dabei verletzte sich ein Rennradfahrer schwer. mehr...

Die praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum Erzieher ist für das Eylarduswerk mit Sitz in Gildehaus ein Modellprojekt, das Schule machen könnte. Es könnte helfen, auf Dauer Nachwuchsproblemen entgegenzuwirken. mehr...

Rappelvoll war der Flur in der Grundschule am Süsteresch, in dem das Puzzle hing. Punkt 14 Uhr entfernten Bürgermeister Jörn Tüchter und Helga Rademaker gestern unter Beifall das weiße Tuch. mehr...