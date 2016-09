Container wandern ins Schüttorfer Baumwolllager

Die nicht benötigten Flüchtlingscontainer in Schüttorf müssen nun doch nicht für viel Geld auseinandergebaut werden. Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus verkündete am Mittwochabend die überraschende Lösung.

Schüttorf. Das ging ja schnell: Die Flüchtlingscontainer, die derzeit noch bei der Firma Busmann zwischengelagert sind, sollen nun doch im Baumwolllager an der Fabrikstraße eingelagert werden – und zwar im zusammengesetzten Zustand. Das verkündete Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus am Mittwochabend in der Sitzung des Samtgemeinderates in Schüttorf.

Am Montag war die Lagerung der derzeit nicht benötigten Wohnmodule für Flüchtlinge auch Thema im Ausschuss für Planung und Umwelt der Stadt Schüttorf. 22.250 Euro würde das Auseinanderbauen und Einlagern bei der Firma Busmann kosten. Der Vorschlag Gerhard Schraders (SPD), die Container im Baumwolllager im zusammengesetzten Zustand einzulagern, um Kosten zu sparen, wurde am Montag noch von Bauamtsleiter Dieter Salewski für nicht umsetzbar erklärt.

Kosten von 3000 Euro

Manfred Windhaus versprach aber, sich nach Alternativen umzusehen. Am Mittwochabend erklärte er, mittels Speziallaster sei die Einlagerung in der alten Fabrik nun doch möglich. „Dadurch entstehen lediglich Kosten von 3000 Euro“, sagte Windhaus.