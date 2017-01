Crosslauf am Isterberg abgesagt

Bad Bentheim. Der für Sonnabend geplante 30. Wald- und Crosslauf der SG Bad Bentheim ist abgesagt worden. Nach den ergiebigen Schneefällen in der Nacht zu Freitag waren die Verhältnisse auf der Strecke am Isterberg zu widrig, um dort gefahrlos eine Laufveranstaltung durchführen zu können. „Wir müssen es den Teilnehmern, vor allem den Kindern, zuliebe absagen – schon allein aus Fürsorge“, erklärte Frank Sackbrook, Leichtathletik-Abteilungsleiter bei der SG Bad Bentheim, die Entscheidung. Die Strecke des Crosslaufs verläuft auf der Nordseite des Isterbergs. „Da taut es kaum“, sagte der SG-Abteilungsleiter – und fügte hinzu: „Es ist nass und sehr glatt – gerade an den Steigungen.“ Außerdem versperrten viele große Äste, die unter der Schneelast abgebrochen waren, den Laufweg. Unter diesen Voraussetzungen entschieden sich die Verantwortlichen, den Lauf abzusagen, der nach zweijähriger Pause auf vielfachen Wunsch von Aktiven wieder in die Laufkalender aufgenommen worden war. Einen Ersatztermin wird es nach Auskunft von Sackbrook auf Grund der allgemeinen Terminenge im Bereich der Crossläufe nicht geben.

