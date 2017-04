CSU-Spitze kürt Herrmann zum Bundestags-Spitzenkandidaten

dpa München. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann wird Spitzenkandidat der CSU für die Bundestagswahl. Die engste Parteispitze verständigte sich in München darauf, dass der 60-Jährige auf Platz eins der CSU-Liste stehen soll. Offiziell wird die gesamte Landesliste auf einer Aufstellungsversammlung Anfang Mai beschlossen. Parteichef Horst Seehofer will in den Gremiensitzungen heute nun offiziell bekanntgeben, dass er auch über 2018 hinaus als bayerischer Ministerpräsident und CSU-Chef weitermachen will. Einem kleinen Kreis von Parteifreunden hatte er dies bereits am Wochenende angekündigt.