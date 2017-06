„Cyberkriminalität nimmt auch in der Region zu“

Über das Thema Innere Sicherheit hat die CDU am Dienstag in Emlichheim mit Polizeichef Karl-Heinz Brüggemann diskutiert. Neben der allgemeinen Bedrohungslage ging es auch um Cyberkriminalität in der Region.

Emlichheim. Über die Sicherheitslage in Deutschland haben am Dienstagabend CDU-Innenpolitiker Tim Ostermann, der Leiter der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Karl-Heinz Brüggemann und der CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Stegemann im Festsaal des Evangelischen Krankenhausvereins in Emlichheim diskutiert. Dazu waren rund zwei Dutzend Zuhörer erschienen.

„Ohne Sicherheit ist keine Freiheit“, zitierte Tim Ostermann eingangs Wilhelm von Humboldt und ging darauf ein, dass der Staat und seine Behörden mehr tun müssten. „Denn das ist ihre oberste Pflicht“, fügte er hinzu. Dass die Menschen sich nicht sicher fühlten, zeige sich in der hohen Zahl der ausgestellten kleinen Waffenscheine. „Deswegen muss das Thema einen Schwerpunkt im Wahlkampf bilden“, sagte er.

Zu milde Strafen?

In aller Munde sei derzeit wieder der Terrorismus, meinte Tim Ostermann. „Aber nicht nur Islamisten sind in Deutschland aktiv. Der Fall des Bundeswehrsoldaten Franco A. hat gezeigt, dass es noch immer rechtsextreme Terroristen gibt und auch linksextreme Gruppen treten immer wieder bei großen Gipfeltreffen in Erscheinung“, sagte er. Dagegen müsse vorgegangen werden. Nötig sei hierfür ein verbesserter Austausch von Informationen zwischen den Sicherheitsbehörden. „Wir haben in der Bundesrepublik 40 Stück davon, darunter alleine schon 17 Verfassungsschützer. Es ist nicht effizient, wenn sie nebeneinander her arbeiten, statt ihr Wissen zu bündeln“, mahnte er an. Beim Thema Einbruchschutz kritisierte er, dass Richter oft milde Strafen verhängen würden. „Das schreckt keinen ab“, betonte Ostermann.

Ähnlich sah dies Polizeichef Karl-Heinz Brüggemann. „Aber selbst wenn jemand verurteilt wird, ist das für andere Täter leider kein Warnsignal. Die freuen sich teils, dass Konkurrenten weg von der Straße sind und für sie mehr vom Kuchen übrig bleibt“, sagte er. Die einzige effektive Abschreckung sei das Nachrüsten von Häusern und Wohnungen. „Eine gute Sicherung macht das Haus für Einbrecher unattraktiv“, meinte er.

Polizeichef fordert Sperrstunde

Dass Cyberkriminalität nicht nur Staaten betreffe, sondern sich auch vor Ort abspiele, überraschte viele Zuhörer. „Dank des Internets finden Trickbetrüger innerhalb einiger Minuten heraus, wer in einer Firma die wichtigen Leute sind“, sagte Karl-Heinz Brüggemann. Danach sei oft nur ein Anruf nötig, um große Summen zu ergaunern. „Ein Unternehmen aus der Region hat eine Million Euro überwiesen. Der Anrufer hatte behauptet, der Prokurist habe ihn beauftragt und zur Eile gemahnt. Das hat gereicht, den Mitarbeiter zu überzeugen“, erzählte der Polizeichef. Das sei zwar ein extremer Fall, aber nicht der einzige im Bereich der Polizeiinspektion.

Ein weiteres Problem sei noch immer die Zahl von Gewaltdelikten. „Zu den meisten Körperverletzungen kommt es nach 3 Uhr nachts“, sagte der Polizeichef. Er befürwortet darum die Einführung einer Sperrzeit. „In Niedersachsen sind Sperrzeiten aber leider die Ausnahme. Das ist ein großes Problem. Die Leute trinken die ganze Nacht und werden dann aggressiv“, sagte er.

Der Zug drängt...

Nach den mit weiteren interessanten Themen vollgepackten Vorträgen begann die angekündigte Diskussion. Ein Gast schilderte, dass bei ihm ein Holländer eingebrochen sei. Der mutmaßliche Täter sei zum Gerichtstermin nicht erschienen und das Verfahren wurde eingestellt. „Wie ist das möglich, wenn bekannt ist, wo er wohnt?“, fragte der Gast. Karl-Heinz Brüggemann erklärte, dass Strafverfolgung über die Grenze hinweg noch immer sehr schwierig sei, da in den Niederlanden ein ganz anderes Rechtssystem herrsche. Nach einigen weiteren Fragen musste die Veranstaltung abgebrochen werden. „Tim Ostermann und ich müssen um 20.55 Uhr zum Bahnhof nach Bad Bentheim fahren“, hatte Albert Stegemann schon zu Beginn der Veranstaltung erklärt, knapp eineinhalb Stunden zuvor.

