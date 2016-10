Daimler-Chef Zetsche spricht auf Grünen-Parteitag

dpa Berlin. Daimler-Chef Dieter Zetsche wird als Gastredner beim Bundesparteitag der Grünen in Münster auftreten. Zetsche habe zugesagt, am 13. November zur Verkehs- und Klimapolitik zu sprechen, teilte der Grünen-Vorstand mit. Parteichef Cem Özdemir sagte: „Es freut mich, dass Dieter Zetsche unsere Einladung angenommen hat. Es wird bestimmt eine spannende Diskussion.“ Dem Parteitag liegt ein Antrag vor, in dem die Grünen fordern, von 2030 an keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr neu zuzulassen.