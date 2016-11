Das Duell der Landesliga: SVB erwartet Vorwärts

Darauf mussten alle lange warten: Am vorletzten Spieltag treffen die beiden ranghöchsten Fußballteams der Grafschaft aufeinander. Rechtzeitig zum Derby am Sonntag (14 Uhr) haben beide Klubs einen guten Lauf hingelegt.

Drei Siege in Folge: Vorwärts-Kapitän Florian Müller und sein Team sind derzeit gut in Form. Foto: Wohlrab

Bad Bentheim/Nordhorn. Da wollte der Spielansetzer wohl noch ein bisschen die Vorfreude anheizen: Erst für den 14. Spieltag der Landesliga hat er das Duell der beiden einzigen Grafschafter Fußballteams angesetzt. Zum Derby-Hinspiel erwartet Aufsteiger SV Bad Bentheim am Sonntag um 14 Uhr den SV Vorwärts Nordhorn. „Klar, das ist für beide Mannschaften ein Höhepunkt“, sagt Bentheims Trainer Mario Fischer. Hier die Fakten zum Spiel:

Die Ausgangslage: Mit drei Zu-Null-Siegen in Folge hat sich Vorwärts ins Mittelfeld der Liga vorgearbeitet, aber auch der SVB ist in der Liga angekommen (vier Punkte aus den letzten beiden Spielen). Stark war das jüngste Heimspiel, als er den SC Melle mit 2:0 besiegte. „Zu Hause sind wir fast schon ‘ne Macht geworden“, sagt Fischer. Sein Nordhorner Trainerkollege Henning Schmidt weiß um die Schwere der Aufgabe und spricht von einem „Abstandspiel“. Das heißt: Ein Punkt ist Pflicht, damit der SVB den Abstand auf Vorwärts nicht verkürzt.

Das Personal: Beide Mannschaften klagen über mehrere angeschlagene Spieler, doch im Derby wollen möglichst alle dabei sein. Bentheims Dennis Maschmeier fehlt aus beruflichen Gründen, eng wird es für Torwart Lars Möhring, der sich an der Schulter verletzt hat. Auf Nordhorner Seite kommt für Tobias Daalmann (Prellung) das Spiel zu früh.

Der Platz: Damit kann man im November nicht unbedingt rechnen, aber der Hauptplatz an der Gutenbergstraße ist in einem richtig guten Zustand. „Beide Mannschaften sind technisch versiert und können den Ball laufen lassen“, sagt Fischer, „das sollte auch am Sonntag gehen. Von daher ist der Rahmen fürs Derby bereitet.“ Das wird Henning Schmidt zwar freuen, er betont aber auch: „Wir haben vor zwei Wochen erst in Oldenburg gezeigt, dass wir auch auf tieferem Geläuf gut klarkommen können.“

Die letzten Duelle: An ihren letzten Auftritt unter der Burg werden sich die Nordhorner gerne erinnern: Inder Bezirksliga-Meistersaison 2014/15 siegten sie 6:0 – profitierten dabei auch von einer frühen Roten Karte für Vanja Milosevic (jetzt Eintracht Nordhorn; 9. Minute) und drei schnellen Toren (5., 20., 23.). Im Rückspiel führte der SVB 1:0, verlor am Ende aber mit 1:2. Fischer erinnert aber auch an die letzte Hallensaison: „Da haben wir uns bei einigen Turnieren packende Spiele geliefert.“

Ein Wort zum Gegner: Als hätten sie sich abgesprochen: Das Lob der Trainer für die gegnerische Mannschaft klingt nahezu identisch. Schmidt spricht von „starken Individualisten“ beim SVB, Fischer erkennt in Nordhorn „große individuelle Klasse“. Sicher ist, dass die zuletzt von beiden Mannschaften gezeigten Leistungen durchaus Eindruck gemacht haben.

Und sonst? Beide Vereine setzen im Kader auf Kontinuität – mit der Folge, dass nur zwei Spieler schon für beide Teams gespielt haben. SVB-Keeper Möhring (2008 bis 2010) und Kapitän Nico Neumann (2009 bis 2011) trugen zwei Spielzeiten das Vorwärts-Trikot.