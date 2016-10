Dax gibt in lustlosem Handel weiter nach

dpa Frankfurt/Main. Der Dax hat in einem lustlosen Handel weiter nachgegeben. Das deutsche Leitbarometer verlor zum Handelsschluss 0,51 Prozent auf 10 523,07 Punkte. Der Eurokurs sank in Richtung 1,10 US-Dollar und kostete zuletzt 1,1013 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte am Nachmittag den Referenzkurs auf 1,1020 US-Dollar festgesetzt.