dpa Frankfurt/Main. Anleger am deutschen Aktienmarkt haben negativ auf die jüngsten Maßnahmen des neuen US-Präsidenten Donald Trump reagiert. Nach einem guten Lauf in der vergangenen Woche schloss der Leitindex Dax 1,12 Prozent tiefer bei 11 681,89 Punkten. Es war der prozentual größte Tagesverlust in dem noch jungen Jahr. Der Kurs des Euro erholte sich etwas und notierte zuletzt bei 1,0690 US-Dollar.