De Maizière: Vorwurf der Unregelmäßigkeiten bei Referendum klären

dpa Berlin. Nach dem knappen Votum der Türken für das umstrittene Präsidialsystem erwartet die Bundesregierung von Ankara, dass Hinweise auf Unregelmäßigkeiten beim Referendum schnell geprüft werden. „Jetzt muss rasch Klärung darüber hergestellt werden, ob die Abstimmung fair und sauber abgelaufen ist“, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière der „Rheinischen Post“. Soweit man derzeit in der Türkei überhaupt davon sprechen könne. Der offizielle deutsche Wahlbeobachter Andrej Hunko sagte, das Referendum fand in den Kurdengebieten in einer „Atmosphäre massiver Bedrohung“ statt.