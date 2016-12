De Maizière will Grenzkontrollen verlängern

Mehr aus diesem Ressort

Am zweiten Weihnachtstag gedenken rund um den Indischen Ozean erneut mehrere Zehntausend Menschen der Opfer des verheerenden Tsunamis im Jahr 2004. Auch nach zwölf Jahren wirkt die Naturkatastrophe nach. mehr...

Aufatmen nach vier langen Stunden des Wartens: Eine riesige Weltkriegsbombe ist keine Gefahr mehr. Zuvor gab es am ersten Weihnachtstag die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik. mehr...

Ein gerechteres Steuersystem - damit will die SPD bei der Bundestagswahl 2017 punkten. Gemeinsam mit zwei Frauen erarbeitet Fraktionschef Oppermann ein familienfreundliches Regierungsprogramm. mehr...

Die Videobilder eines Mannes, der eine junge Frau die Treppe einer U-Bahn-Station hinuntertritt, sind noch in den Köpfen. Nun haben Unbekannte in Berlin in der Weihnachtsnacht versucht, einen Obdachlosen im U-Bahnhof anzuzünden. mehr...