De Ridder ruft Gesellschaft zum Zusammenhalt auf

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder hat rund 40 Ehrenamtliche aus der Grafschaft und dem Emsland im Bundestag in Berlin empfangen. Dabei rief sie die Gesellschaft zum Zusammenhalt auf.

gn Berlin/Nordhorn.„In diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, zusammen zu halten und sich füreinander einzusetzen“, sagte die Abgeordnete aus dem Wahlkreis Mittelems. Darum freue sie sich, so viele ehrenamtlich Engagierte begrüßen zu können. Unter den Teilnehmern waren aus der Grafschaft Ehrenamtler des Behindertensportvereins Nordhorn und des Vereins Flüchtlingshilfe Nordhorn, der Sprachkurse für Flüchtlinge anbietet, sowie Mitglieder des alevitischen Vereins El-i-Beyt Grafschaft Bentheim und Umgebung. „In einer Zeit, in der Misstrauen vorherrscht und wir unser Gegenüber einer genauen Prüfung unterziehen, ist der Austausch der Kulturen und auch ein gestärktes Miteinander vonnöten“, sagte De Ridder: „Integration statt Ausgrenzung, Inklusion anstelle eines Lebens in Parallelwelten. Wie man selbst eine Vorreiterrolle übernehmen kann, beweisen die hier anwesenden Ehrenamtlichen.“

Das Engagement des Vereins El-i-Beyt mache deutlich, dass sich Menschen mit einem unterschiedlich kulturellen Hintergrund bereits tatkräftig in unserer Region für den sozialen Zusammenhalt engagierten.