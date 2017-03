Der „Biber“ bleibt in der 2. Liga

Die Grafschafter Zweitliga-Kegler setzten sich wieder einmal in der Abstiegsrunde durch. Mit Rang zwei am letzten Spieltag wird die Spielgemeinschaft Nordhorn-Listrup weiter im Bundesliga-Unterhaus vertreten sein.

gn Mülheim. „Arriba, Arriba! Der Biber bleibt in der Liga!“, schallte es am Wochenende durch die Mülheimer Kegelhalle. Die Kegelfreunde Nordhorn-Listrup – mit ihrem Maskottchen, dem Biber ‚NohLi‘ – hatten soeben durch ihren zweiten Platz im finalen Playoff-Spiel die letzten Zweifel am Verbleib in der 2. Liga ausgeräumt. Und so konnten die Mannschaft und ihr Anhang ausgelassen feiern.

Wieder einmal haben die Grafschafter den Umweg über die Play-off-Runde mit vier Extraspielen nach der Normalrunde genommen und wieder einmal konnten sie sich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Die Kegelfreunde gelten diesbezüglich inzwischen als Spezialist. In den vergangenen zwölf Jahren waren sie sieben Mal an den Ausscheidungsspielen gegen den Abstieg beteiligt und konnten davon sechs als Erste abschließen und den Klassenverbleib sichern. Nur ein einziges Mal langte es nur zum zweiten Platz, der vor drei Jahren ein weiteres Relegationsspiel gegen den Südligisten Gilzem nach sich zog. Dieses ging damals denkbar knapp verloren, sodass die Kegelfreunde ein Zwischenjahr in der Verbandsliga einlegen mussten.

Zusätzlich spielten die Nordhorner, damals noch ohne ihren Partner Listrup, zwei Mal die Playoff-Runde um den Aufstieg in die 1. Bundesliga, auch hier gingen sie also in eine Saisonverlängerung. Einzig in zwei Jahren, in denen der Verband keine Relegationsrunde austragen ließ, war für die Grafschafter nach den regulären 18 Spieltagen Schluss.

Da drängt sich die Frage auf: Wenn sich Nordhorn-Listrup so oft so souverän in den Abstiegsspielen präsentiert, warum schafft es der Verein dann nicht, sich schon im Vorfeld ins gesicherte Mittelfeld zu spielen? Einzig die Lust auf möglichst viele Spiele und den unbestreitbaren Reiz, den diese besonderen Spiele im Modus Mann gegen Mann ausüben, können als Begründung kaum herhalten. „Die schlechtere Normalrunden-Platzierung lag in einigen Jahren sicherlich an dem ein oder anderen personellen Umbruch. Leistungsträger wie Thorsten Soer, Ingo Stawinski, Wilfried van Haaften und Gerold Koel hörten auf oder traten kürzer“, sagt Mannschaftsführer Markus Reinker. Andere wie Michael Reisch, Christoph Hösel, Joachim Brügge oder Carsten Fest spielen inzwischen wieder in ihren Heimatvereinen, weil sie den Aufwand der Anfahrt nach Nordhorn nach einigen Jahren nicht mehr betreiben wollten.

Ein Problem der Kegelfreunde ist laut Reinker geografischer Natur: Durch die Lage am äußersten nordwestlichen Rand des Schere-Kegelbahn-Bereichs erstreckt sich das Einzugsgebiet für potenzielle Zugänge immer nur nach Süden und durch die zahlreichen Möglichkeiten, die sich in Richtung Ruhrgebiet für gute Spieler auftun, bleibt für die Niedersachsen häufig das Nachsehen. Umso bemerkenswerter ist es, dass die Kegelfreunde es immer wieder geschafft haben, trotz des Aufwands Spieler zu sich zu locken – und mit dem Spielgemeinschaftspartner Listrup inzwischen sogar einen ganzen Verein.

Dass dies so möglich war, liegt nicht zuletzt an der Renovierung der Heimspielstätte zum Grafschafter Kegelsportzentrum. „Die inzwischen hochmoderne Technik der Anlage und auch das sportliche Ambiente braucht sogar deutschlandweit keinen Vergleich zu scheuen und bietet den Keglern außergewöhnliche Möglichkeiten“, freut sich Reinker. Allerdings sind die Holzbahnen in den Wintermonaten regelmäßig schwer zu bespielen, sodass die Ergebnisse dann nicht mehr wie erwünscht hoch sind. „Das ist etwas, an dem hier in Zukunft noch gearbeitet werden muss“, sagt Reinker.

Dies war nach Ansicht des Mannschaftsführers in der vergangenen Saison wohl auch ein weiterer Grund für das schlechte Abschneiden in der Normalrunde der 2. Liga. Denn auswärts holte Nordhorn-Listrup mit sechs Punkten für einen Abstiegskandidaten mehr als genug Zähler. Auf der anderen Seite gaben sie zu Hause auch sechs Punkte ab. Speziell die 0:3-Niederlage gegen den Konkurrenten aus Tecklenburg brachte die Mannschaft ins Hintertreffen. „Bei konstanteren Bahnverhältnissen würde sich sicherlich eine größere Sicherheit und damit auch Heimstärke entwickeln, die die Mannschaft dann auch punktemäßig voranbringen würde“, so Reinker.

Die Kegelfreunde wollen sich verbessern und arbeiten daher auch in diesem Bereich. Am kommenden Wochenende besucht mit Pascal Möhlenkamp ein Mitglied der ersten Mannschaft einen Bahnabnehmer-Lehrgang in Langenfeld und lässt sich dort das nötige Know-how beibringen, Kegelbahnen so einzustellen, dass die Kugellaufwege ideal sind. Einen solchen Fachmann in den eigenen Reihen zu haben, soll die Möglichkeit bringen, das Beste aus den Bahnen herauszuholen und so zu neuer Heimstärke zu finden.

Personell wird es dabei voraussichtlich wenig Veränderungen geben. Zwar werden die Grafschafter die Fühler nach Verstärkungen ausstrecken, aber der vorhandene Stamm bleibt bestehen. So stehen die Zeichen also nicht schlecht, dass es auch im nächsten Jahr wieder heißt: „Arriba! Arriba! Der Biber bleibt in der Liga.“ Und vielleicht ja sogar mal ganz ohne Saisonverlängerung.