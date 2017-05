Der CVJM lässt die Korken knallen

Zum Auftakt der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Jubiläum hat der CVJM Immanuel Isterberg-Quendorf zum Festgottesdienst in die reformierte Kirche in Schüttorf geladen. Über 300 Mitglieder und Gäste sind gekommen.

Schüttorf/Isterberg. Wer auf eine derart langjährige Geschichte zurückblicken kann, darf auch mal die Korken knallen lassen: Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Immanuel Isterberg-Quendorf hat in diesen Tagen allen Grund zum Anstoßen, denn der Ortsverband feiert sein 125-jähriges Bestehen. Für das Jubiläum haben die Mitglieder das vielschichtige Motto „ER-lebt“ ausgerufen.

Nach monatelangen Vorbereitungen und Planungen war es am Sonntag endlich soweit und der Auftakt der Feierlichkeiten wurde mit einem großen Jubiläumsgottesdienst in der reformierten Kirche in Schüttorf bestritten – und tatsächlich erlebten die rund 300 anwesenden Mitglieder, Gäste und Ehemaligen an diesem Tag so einiges.

Der Leitspruch der Messe lautete „Alles Und In Allem Christus“. Es ist der gleiche Spruch, der seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine Wand im CVJM-Haus in Isterberg ziert. Damit schlugen die Mitglieder inhaltlich eine Brücke zwischen dem Gottesdienst und einem wichtigen Element in der Geschichte des Ortsverbandes. Die Predigt hielt der Generalsekretär des CVJM Westbundes, Mathias Büchle, der auch Glückwünsche überbrachte. Der Posaunenchor des CVJM Immanuel, der ebenfalls mit 65 Jahren ein kleines Jubiläum feiert, sorgte für den passenden musikalischen Rahmen.

Unmittelbar zu Beginn der Messe stellten Claudia Woltmann, die Vorsitzendes des CVJM Immanuel und ihr Stellvertreter Holger Hanselle den Verein und seine Tätigkeiten vor: „Bei uns gibt es viele verschiedene Gruppen für jedes Alter“, sagte Woltmann. So gäbe es zum Beispiel die Mädchen- und Jungschar, die sich alle 14 Tage trifft und bei Spiel, Spaß und Sport gemeinsame Zeit verbringt. Für die Erwachsenen gäbe es Angebote wie den Frauen-, Haus-, Bibel- oder Mitarbeiterkreis, den Posaunenchor und die Bibelstunde.

Das Logo weist zwar Ähnlichkeiten mit einem Warnschild auf, gefährlich sei es beim CVJM allerdings nicht, betont Hanselle. „Die drei Balken bedeuten Körper, Geist und Seele – diese Bereiche wollen wir mit unseren Angeboten stärken und weiterentwickeln.“ Der Verein sei eine christliche Gemeinschaft von jungen und Junggebliebenen.

Nach dem Gottesdienst hielten die Jubiläumsfeierlichkeiten in einem kleinen Kreis weiter an: Im CVJM-Haus wartete ein Sektempfang auf die Mitglieder. Über einen Beamer konnten Fotos aus alten Tagen besichtigt werden. Auch die ausliegenden Chroniken gaben Aufschluss über die 125-jährige Geschichte: Der Verein wurde 1892 gegründet, nachdem drei „Missionszöglinge“ der Neuenkirchener Mission in die Grafschaft nach Quendorf, Wengsel und Neerlage kamen. Diese verkündeten das Wort Gottes und diskutierten mit den Bewohnern religiöse Themen. Aus diesen Begegnungen entstand 1892 schließlich unter dem Namen „Evangelischer Männer- und Jünglingsverein Immanuel Quendorf-Neerlage-Wengsel“ der heutige CVJM Immanuel.

Für das Jubiläum hatten einige Gruppen des CVJM Kurzvideos zum Thema „125 CVJM – Früher-Heute-Zukunft“ gedreht. Die besten Clips wurden am Sonntag präsentiert und vom Vorstand prämiert. In den nächsten Wochen und Monaten halten die Feierlichkeiten des CVJM Immanuel an: Am 10. Juni beginnt um 14 Uhr das Missionsfest mit Heide Krause-Frische im CVJM-Haus. Einen Tag später, am 11. Juni, lädt der Verein zum Jugend- und Familiensonntag. Außerdem sind am 13. August eine Fahrt zur Waldbühne Ahmsen und am 16. September ein Kinder-Event im CVJM Haus geplant.

Artikel zum Thema Ein Hauch von Kirchentags-Feeling beim CVJM