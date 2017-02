Der Frühling kommt, der erste Storch ist da!

Der Tierpark Nordhorn freut sich über den ersten Rückkehrer aus dem warmen Süden: Ein Wildstorch ist vor einigen Tagen auf einem Stalldach im Vechtehof gelandet. Dort richtet der Vogel mit seiner Partnerin ein Nest her.

Nordhorn. Normalerweise kommen sie erst Ende Februar, eher noch im März, zurück aus dem warmen Süden: die Weißstörche. In diesem Jahr jedoch war einer superfrüh: der Partner der Vechtehof-Störchin. Schon am 3. Februar flog der Wildstorch über den Tierpark Nordhorn und landete neben seiner Auserwählten auf dem Dach des Vechtehof-Stalls.

Die beiden Vögel sind nun fleißig dabei, das Nest zu vergrößern und zu verschönern. Ob es sich allerdings wirklich um den „alten“ Partner der Vechtehof-Störchin handelt, wissen die Tierpark-Mitarbeiter nicht. Er trägt keinen Ring und ist somit nicht genau zu erkennen. Weißstörche versuchen allerdings fast immer, die bereits im Vorjahr genutzten Nester wieder aufzusuchen. Und in vielen Fällen treffen sie dort dann auch auf den „alten“ Partner.

Meist kommen zuerst die männlichen Störche aus den Überwinterungsgebieten in Afrika oder Spanien zurück. Die Weibchen folgen etwas später. Dauert es dann zu lange, bis die „alte“ Partnerin erscheint, entscheidet sich so manch ein Storchenmann auch schon mal für eine Neue. Von ewiger Treue kann hier also nicht die Rede sein.