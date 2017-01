Derby beim „Jugend debattiert“ in Nordhorn

Nordhorn. 24 Schüler aus sechs Schulen der Region Hase-Ems-Vechte haben sich am Mittwoch hitzige Debatten geliefert: Im Regionalentscheid des Wettbewerbs „Jugend debattiert“, den erstmals das Evangelische Gymnasium (EGN) ausrichtete, ging es für die Jugendlichen der Sekundarstufen I und II um den Einzug ins Niedersachsen-Finale am 7. März im Landtag in Hannover.

Die Endrunde der Sek. II hätte dabei – aus Nordhorner Sicht – spannender nicht ausgehen können: Setzten sich doch die Teilnehmerinnen beider Gymnasien der Kreisstadt in den anspruchsvollen Vorrunden durch. Tickets nach Hannover konnten jedoch nur zwei der vier Debattantinnen gewinnen. Letztlich landete Insa Rigterink vom Gymnasium Nordhorn auf dem ersten Platz, Rahel Babic vom EGN auf dem zweiten. Die Plätze drei und vier gingen gemäß Jury-Urteil an Nina Koernig (Gym. Nordhorn) und Isabel Imhorst (EGN). Die beiden siegreichen Nordhornerinnen werden in Hannover gegen Altersgenossen aus 13 weiteren niedersächsischen Regionen um den Einzug ins Bundesfinale in Berlin streiten.

Jeweils drei zugeteilte Themen hatten die Schüler in den Kategorien Sek. I und Sek II. für den Regionalentscheid vorzubereiten – sowohl die Pro- als auch die Kontraseite. Die Jurys – bestehend aus Lehrkräften aller beteiligten Schulen – achteten auf vier Kriterien: Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft.

Die Themen hatten es in sich: In der Finalrunde ging es um Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Jugendquote in Gemeinderäten: Ja, sagten die EGN-Vertreterinnen, während die Schülerinnen vom Stadtring dagegenhielten. Eine Quote könnte den Jugendlichen zugutekommen, die bei der Kommunalwahl wenig Chancen gegen ältere, etablierte Politiker hätten, so die Befürworterinnen. Die Kontraseite meinte: Wer es wirklich will und qualifiziert ist, schafft es auch ohne Quote – es gehe um Kompetenz, nicht ums Alter.

Auch die Finalisten der Sekundarstufe I mussten ein komplexes Thema erörtern: Sollte Fleisch aus Massentierhaltung entsprechend gekennzeichnet sein? Hier qualifizierten sich Nils Middendorf vom Greselius-Gymnasium Bramsche und Emma Timmer von der Gesamtschule Emsland in Lingen für den Landesentscheid. Neben dem Sprung in die „nächsthöhere Liga“ wartet auf die vier Gewinner der beiden Altersstufen die Teilnahme an einem dreitägigen Siegerseminar in Bad Nenndorf, welches auf die Debatten in Hannover vorbereitet.