dpa Leiden. Die deutschen Basketballer haben sich für die EM 2017 qualifiziert. Im letzten Spiel der Gruppe B setzte sich das Team von Bundestrainer Chris Fleming in den Niederlanden klar mit 82:51 durch und sicherte sich damit als Gruppenerster das Ticket für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in der Türkei, Israel, Finnland und Rumänien. Bester Werfer in der deutschen Mannschaft war Johannes Voigtmann mit 15 Punkten. Die Auslosung der EM-Gruppen findet am 22. November statt.