Deutsche Duelle beim Kampf um WM-Goldmedaillen

Olympiasieger, Weltmeister, Europameister: Die deutschen Rodler haben zuletzt sämtliche Titel eingefahren. Beim Saisonhöhepunkt in Innsbruck/Igls sind sie wieder gefordert - und haben am Freitag in den Sprintrennen gleich drei Chancen auf WM-Goldmedaillen.