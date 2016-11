Deutsche Geisel in Extremistenhänden fleht auf Philippinen um Hilfe

dpa Manila. Der vor einem Monat von muslimischen Extremisten auf den Philippinen entführte deutsche Segler hat in einer Videobotschaft um Hilfe gefleht. Der 70-jährige wandte sich auf Geheiß eines Entführers an die Regierungen in Manila und Berlin. „Bitte bringt 500 000 Pesos auf“, sagte er, wurde aber von dem Entführer korrigiert: „Fünf Millionen Pesos“ - das sind umgerechnet 95 000 Euro. Der Entführer, der sich als einer der Anführer der Terrororganisation Abu Sayyaf ausgab, drohte mit der Ermordung des Mannes.