Deutsche Wirtschaft geht guter Dinge ins neue Jahr

dpa München. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Dezember verbessert. Der vom Ifo Institut erhobene Geschäftsklimaindex stieg von 110,4 auf 111,0 Punkte. Die Unternehmen schätzten ihre aktuelle Lage wie auch ihre Geschäftsaussichten besser ein. Die Aufträge ziehen an, und die Industriebetriebe planen die Produktion auszuweiten. Im Einzelhandel bleibt das hohe Niveau unverändert. Das Baugewerbe boomt weiter. Für 2017 rechnet das Ifo-Institut mit 1,5 Prozent Wirtschaftswachstum in Deutschland.