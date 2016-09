Deutscher nach Todesfall in Norwegen in Gewahrsam

dpa Oslo. Bei einem Angelausflug mit Freunden ist ein Mann aus Hannover in Norwegen ums Leben gekommen. Die norwegische Polizei nahm die beiden Begleiter des Mannes gestern auf der Insel Ombo nördlich von Stavanger fest. Einer von ihnen blieb auch heute in Polizeigewahrsam und soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden. Den anderen ließen die Beamten wieder laufen. Dem festgenommenen 55-Jährigen wird grobe Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Seine Anwältin sagte, sie erwarte, dass ihr Mandant ebenfalls freigelassen werde. Er sei nicht schuld am Tod seines Freundes.