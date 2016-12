Deutscher unter den Opfern des Großfeuers in Oakland

dpa Oakland. Ein in Kalifornien lebender Deutscher ist unter den Opfern des Brands mit 36 Toten bei einer Lagerhaus-Party in Oakland. Der Mann ist laut Polizei mit 61 Jahren das älteste Opfer der Feuerkatastrophe. Wie der „San Francisco Chronicle“ berichtete, stammte der in Oakland lebende Mann aus Erlangen. In Kalifornien habe er als Musiker gearbeitet. Die „East Bay Times“ schrieb, auch seine Freundin sei in dem Feuer ums Leben gekommen. Das jüngste ist 17 Jahre alt, die meisten um die 20 und 30.