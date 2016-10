Deutscher Youtuber Flula Borg erhält Filmvertrag in Hollywood

dpa Los Angeles. Der deutsche Youtuber, Komiker und Schauspieler Flula Borg hat in Hollywood einen neuen Vertrag in der Tasche. Für das Studio Lionsgate, das Blockbuster wie „Die Tribute von Panem“ und „Die Bestimmung – Divergent“ produzierte, soll das 34-jährige Multitalent aus Erlangen zwei Spielfilmprojekte realisieren. Borg sagte der Deutschen Presse-Agentur, er könne es immer noch nicht glauben. Nun müsse er seine Ideen dem Studio unterbreiten. Seinen bisher größten Filmauftritt hatte Borg in „Pitch Perfect 2“.