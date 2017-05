dpa Köln. Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat im zweiten Spiel bei der Heim-Weltmeisterschaft binnen 24 Stunden eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Am Abend verlor das Team gegen Schweden mit 2:7 in der ausverkauften Arena in Köln. Am Freitag hatte Deutschland überraschend 2:1 gegen die USA gewonnen.