„Deutschland gucken“ in Neuenhaus aufgeführt

Im Forum des Lise-Meitner-Gymnasiums in Neuenhaus hieß es am Sonnabend „Deutschland gucken“. Auf Einladung der Kulturpass-Initiative führte das „Düsseldorfer Kommödchen“ sein neues Stück vor 200 Besuchern auf.

Neuenhaus. Ein womöglich mancherorts in Deutschland typisches, wenig elegant mit Bücherregalen á la Ikea vollgestelltes und leicht zugemülltes Wohnzimmer stellt die Kulisse dar für das aktuelle Programm des Düsseldorfer Kommödchens namens „Deutschland gucken“, mit dem man im Kontext der globalen politischen Situation einer moralisch eher ungebundenen Bevölkerung pointenreich aufs Maul zu schauen sich anschickt. Auf Einladung der Neuenhauser Kulturpass-Initiative erschienen dazu am Sonnabend rund 200 Zuschauer im Forum des Lise Meitner-Gymnasiums.

Zu Anfang, auch mittendrin immer wieder und am Ende dreht sich alles natürlich um den deutschen Fußball, denn die drei alten Kumpels Bodo (Heiko Seidel), Dieter (Martin Maier-Bode) und Lutz (Daniel Graf), treffen sich wieder einmal zum Fußball gucken: Diesmal geht es gegen die Niederlande. Bei der Gelegenheit wird wie gewohnt zudem kontrovers abgelästert über Familie, Beruf und die deutsche Politik. Einigkeit besteht zunächst einmal in der Ablehnung des fußballerischen Gegners: Orange trägt ja in Deutschland sowieso höchstens die Müllabfuhr. Aber schon als einer der Freunde mir der deutschen Flagge im Wohnzimmer paradiert und triumphierend „Deutschland“ ruft, gerät er in den Verdacht, Pegida-Fan zu sein. Gänzlich einig ist man sich wieder bei der Bewunderung deutscher Fußballspieler wie Boateng, Özil und Khedira.

Bildergalerie "Deutschland gucken" in Neuenhaus

mit Maike Kühl, Daniel Graf (Brille), Martin Maier-Bode (hohe Stirn) und Heiko Seidel (Karohose) Foto: Meppelink

Bald fallen die unterschiedlichen Temperamente der drei Hauptpersonen auf: Gastgeber Lutz ist in beruflicher Hinsicht wenig ehrgeizig und gibt sich klassenkämpferisch, Dieter repräsentiert dagegen voller Begeisterung seine den Weltmarkt anführende Plastik-Fabrik. Bodo seinerseits ist stolzer Firmenerbe und geriert sich als Möchtegern-Unternehmer mit persönlichen Beziehungen zu Franz Beckenbauer.

Noch ernsthaftere Differenzen ergeben sich, als Bodo mit dem ehernen „Keine Frauen“-Prinzip bricht und eine – äußerst attraktive – Solveig (Maike Kühl) anschleppt, als deren Plan es sich herausstellt, für den Fernsehsender Arte eine Art Doku zu drehen. Sie möchte das Innenleben der Deutschen präsentieren, wie es sich beim gemeinsamen Schauen der großen Fußballmomente ja immer wieder überall im Land manifestiert. Dabei tun sich weitere Abgründe auf: Die Herren können nicht so wie gewohnt, wenn sie dabei gefilmt werden und spielen stattdessen die biederen, penetrant faden Saubermänner. Schließlich stellt sich heraus, dass Solveig das Projekt auf eigene Faust dreht. Und Bodo geht es nur darum, Solveig unter den Augen von Zeugen einen Heiratsantrag zu machen.

Neben all diesen absurd-schrillen Beziehungsproblemen mit einem gewissen Spaßfaktor liefert das Programm jede Menge mehr oder weniger ernst zu nehmende Seitenhiebe etwa auf die korrupte Fußballwelt, den Wahlkampf in den „Verunreinigten“ Staaten und viele weitere Themen.

Kasperle-Puppen und ein Bär

Surreale und leicht absurde Züge nimmt das mit Kalauern angereicherte temporeiche Programm an, wenn einzelne Schauspieler auf einmal als Kasperle-Puppen oder Bär auf der Bühne erscheinen, dem Solveig einst in der Natur begegnet ist und dessen charakterliche Authentizität sie so bewundern gelernt hat. Schließlich begeben sich alle vier auf eine Flugreise zur chinesischen Konkurrenz von Dieters Plastikfirma – mit lustigen Zwischenstopps in Antalya und Indien. Aber zum abschließenden Höhepunkt des Länderspiels ist man natürlich schon wieder zurück, Mario Götze macht das entscheidende Tor und für die vier Akteure auf der Bühne ist die Welt damit ganz einfach wieder voll in Ordnung!